Bursa'da Hakan Fidan'a İsrail protestosu: 2 kişi gözaltına alındı

İsrail ve Filistin arasında 5 aydır süren çatışmada Türkiye'de bazı kesim İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmesini istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ile İsrail'e yönelik ağır ifadeler kullansa da, iki ülke arasındaki ticareti faaliyetler son günlerde hız kesmeden sürdürülmeye devam ediyor.

Bu duruma yönelik son tepki, Bursa'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a gösterildi. Bir vatandaş, iftar programı için Bursa'da bulunan Fidan'a yönelik "Sayın bakanım, İsrail ile ticaret Filistin'e ihanettir. Allah aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin. Limanlar siyonizme kapatılsın. Kahrolsun sizin ticaretiniz" sözleriyle protestoda bulundu