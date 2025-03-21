Bursa'da Feci Kaza, 9 Kişi Hastanelik Oldu

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde saat 13.00 sıralarında seyir halindeki belediye otobüsü, yokuşta kontrolden çıkarak park halindeki otomobile arkadan çaptı. Kaza sonrası savrulan belediye otobüsünde yer alan S.A., S.Y, E.A., A.Ç. C.Y., E.M., C.S. ve B.E. isimli yolcular yaralandı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise kameralara yansıdı. Diğer yandan kaza mobese kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA