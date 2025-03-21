Ramazan’ın 21’inci Gününde Yoğun İlgi, Sakal-I Şerif’i Görmek İçin Sıraya Girdiler

Elazığ’da Hazreti Ali Camii’ne getirilen sakal-ı şerif, cuma namazı sonrasında cemaatin ziyaretine açıldı.

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Ramazan ayının 21'inci gününde Elazığ'da bulunan Hazreti Ali Camisine Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)sakal-ı şerifi getirildi.

Cuma namazı sonrası ziyarete açılan sakal-ı şerife, cemaat yoğun ilgi gösterdi. Cam fanusta muhafaza edilen sakal-ı şerifi öpüp yüzlerine süren cemaat, sevgilerini dile getirdi. Salavat eşliğinde, sırayla ziyaret edilen sakalı şerif, sunumun ardından tekrar muhafaza altına alındı.

Ramazan’ın 21’inci Gününde Yoğun İlgi, Sakal-I Şerif’i Görmek İçin Sıraya Girdiler - Resim : 1

Görevli Kadir Ataç, şunları söyledi: Efendimizin, giymiş olduğu cübbe, vücudundaki herhangi bir parça şeriftir. Şerif demek, şerefli demektir. Peygamberimiz bin 400 küsuratlı yıldır mübarek sakal-ı şerif saadetleri saklanmaktadır. Elhamdülillah 10 yıla yakındır da Elazığ'da korunması yapılmaktadır. Nasıl bugün burada ziyaret ettiysek, en kısa zamanda Medine'ye gidip makamında ziyaret etmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Allah resulünün bir parçası bizim için en şerefli olan bir şeydir. Ümmeti Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve ona inanan insanların en mutlu olduğu andır. Bizim için en şerefli ve en kutsal olan şeydir.

Ramazan’ın 21’inci Gününde Yoğun İlgi, Sakal-I Şerif’i Görmek İçin Sıraya Girdiler - Resim : 2

Kaynak: İHA

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