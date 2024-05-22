Bursa'da dehşet: Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp etti! 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Bursa’da 19 yaşındaki şahıs, müşteri olarak bindiği taksiyle gezdikten sonra taksi şoförü Yunus Emre Yüksel'i 20 yerinden bıçaklayıp gasp etti. Ormanlık alanda bırakılan Yüksel’i o sırada bölgede bulunan 2 polis memuru bularak yardımına koştu. Olay yerinden kaçan 19 yaşındaki şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Saldırgan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
> <

Bursa’nın Mudanya ilçesi Çepni köyünde iddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki Talha S., taksi şoförü Yüksel’i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaralayıp gasp etti. Kanlar içerisinde ormanlık alanda bırakılan Yunus Emre Yüksel'i o sırada o bölgede piknik yapmaya gelen 2 polis memuru fark edince hemen yardımına koşup 112 sağlık ekiplerini aradı. Yüksel, olay yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, jandarma ve polis 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAÇMAK İÇİN YİNE TAKSİ KULLANDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için adım adım takip başlattı, çok sayıda güvenlik kamerası incelendi. Saldırgan şahıs, Bademli Mahallesi'ndeki bir restoranda alkol aldıktan sonra Yunus Emre Yüksel'in çalıştığı taksi durağından bir başka taksi çağırarak bu taksiyle Kent Meydanı'na gelerek izini kaybettirdi. Bindiği takside müziğin sesini açmasını istediği sürücünün "Acımız var bir arkadaşımızı bıçakladılar" demesi üzerine Talha S.’nin, "Ya öyle mi olmuş, çok üzüldüm" diyerek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu da ortaya çıktı.

KISKIVRAK GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın izini süren ekipler, Talha S.’nin Kent Meydanı'nda bir markete girdiğini ve burada alışveriş yaptığını, ardından izini kaybettirmek için Yenişehir ilçesine geldiğini tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece vakti saldırgana operasyon düzenlendi. Jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Otomobille taksi kafa kafaya çarpışarak alev aldı: 2 yaralıOtomobille taksi kafa kafaya çarpışarak alev aldı: 2 yaralıYurttan Haberler

Zanlı Talha S., ifadesinin ardından yüksek güvenlik önlemleri altında Mudanya Adliyesi’ne getirildi. Adliye önünde taksi şoförü Yunus Emre Yüksel’in meslektaşları yoğun kalabalık oluşturdu. Zanlı Talha S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Taksi
Son Güncelleme:
Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Polislerle ilgili rapor tamamlandı Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Polislerle ilgili rapor tamamlandı
Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe
Ödüllü çay demleme tekniği! Çay acı oluyorsa bu teknikten sonra olmuyor Ödüllü çay demleme tekniği! Çay acı oluyorsa bu teknikten sonra olmuyor
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turuna yükseldi Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde final turuna yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor: 10 gün şartına dikkat! İşte detaylar... Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor
Erdoğan imzaladı: Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında! Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında!
İslam Memiş'ten gram altın uyarısı: "Buna kanmayın sakın telaşa kapılmayın!" "Buna kanmayın sakın telaşa kapılmayın!"