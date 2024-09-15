Bursa'da 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da 4 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'nde bulunan 4 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen veya yaralanan kimse olmadığı bildirildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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