1 milyon 670 Bin Yavru Sazan Göle Salındı
Tunceli’de, iç suların balıklandırılması projesi kapsamında 1 milyon 670 bin yavru pullu sazan yavrusu salınımı gerçekleştirildi.Tunceli Tarım...
Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılı iç suların balıklandırılması projesi kapsamında Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen 1 milyon 670 bin pullu sazan yavrusu merkez Uzunçayır Barajı, Pertek Kacarlar Göleti ve Pülümür Mirova Göleti’ne bırakıldı.
Proje kapsamında iç suların balıklandırılmasına devam edileceği belirtildi.
Kaynak: İHA