1 milyon 670 Bin Yavru Sazan Göle Salındı

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılı iç suların balıklandırılması projesi kapsamında Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen 1 milyon 670 bin pullu sazan yavrusu merkez Uzunçayır Barajı, Pertek Kacarlar Göleti ve Pülümür Mirova Göleti’ne bırakıldı.

Proje kapsamında iç suların balıklandırılmasına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA