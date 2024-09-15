1 milyon 670 Bin Yavru Sazan Göle Salındı

Tunceli’de, iç suların balıklandırılması projesi kapsamında 1 milyon 670 bin yavru pullu sazan yavrusu salınımı gerçekleştirildi.Tunceli Tarım...

1 milyon 670 Bin Yavru Sazan Göle Salındı

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2024 yılı iç suların balıklandırılması projesi kapsamında Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin edilen 1 milyon 670 bin pullu sazan yavrusu merkez Uzunçayır Barajı, Pertek Kacarlar Göleti ve Pülümür Mirova Göleti’ne bırakıldı.
Proje kapsamında iç suların balıklandırılmasına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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