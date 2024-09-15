İmamoğlu'ndan Şehit Akrabasının Kabrine Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın (29) Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki kabrini ziyaret etmek için kente geldi.

Ziyaret öncesi Trabzon Havalimanı çıkışında konuşan İmamoğlu, "Aynı aileyiz. Trabzon'da birbirimizi bilen aynı aileyiz. Biliyorsunuz Trabzon'da aileler biraz böyle farklı göçlerle dağılmışlardır. Biz de Akçaabatlıyız ama kökenimiz Köprübaşı. Dolayısıyla Köprübaşı’nda, Maçka'da farklı yerlerde olan İmamoğlu ailesiyle bağımız var. Cenaze günü burada olamamıştım. Şehidimizin babasıyla olan sohbetimde çok hızlı bir şekilde ziyaret edeceğimizi söylemiştim. Sonra o gün, bugünü planladık, yurt dışı programım vardı onu hallettikten sonra gidip taziyemizi yapıp duamızı edeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz, terörü lanetliyoruz ama bir yanıyla da tabii memleketimizin huzur içerisinde olmasını istiyoruz. Umarım hem içeride hem dışarıda memleketimize zarar veren tüm mihraklardan, terör örgütlerinden hep beraber kurtulduğumuz günleri de yaşarız. Bunu diliyorum" ifadelerini kullandı.

‘TRABZON'A DAHA GÜZEL HABERLERLE GELMEYİ DE ÇOK İSTERİM’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk geliş yıl dönümü olduğunu da hatırlatan İmamoğlu, "Güzel bir gün. Hem Trabzon, maç günlerini sever, temaşası yüksek olur. Muhtemelen Trabzon'un her yeri bu coşkuyu yaşıyor. Bugün ayrıca Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişi; 15 Eylül 1924. O seyahatinde benim mezun olduğum liseye de Trabzon Lisesi'ne de uğramış, 'Fikri idman, bedeni idman muvazi gitmelidir' demiş. Umarım bütün çocuklarımız, gençlerimiz hem beden idmanıyla hem fikirsel idmanıyla yani çalışmasıyla güçlü bir paralellikle hayata hazırlandığı bir ülke var ederiz. Bu güzel duygularla Trabzon'dayım. İnşallah Trabzon'a daha güzel haberlerle, daha güzel fırsatlarla gelmeyi de çok isterim" diye konuştu.

ŞEHİDİN KABRİNDE YASİN OKUDU

Ekrem İmamoğlu, Köprübaşı ilçesine giderek şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın kabrini ziyaret etti. Burada Yasin Suresi okuyan İmamoğlu, karanfil bıraktığı şehidin kabrindeki çiçekleri suladı. İmamoğlu, şehidin babası Ali Yılmaz Ayar ile diğer aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu.

Kaynak: DHA