Bursa'da 2 Eve Daha Sıçrayan Büyük Yangına Müdahale Ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde başlayıp, bitişikteki evlere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'da 2 Eve Daha Sıçrayan Büyük Yangına Müdahale Ediliyor

Kırsal Kabaklar Mahallesi'nde Tahir Asa'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ahmet Ateş ve Ali Osman Asa'nın evine de sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına Bursa merkez, Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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