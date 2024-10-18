Muğla'da Yardım Talebinde Bulunan 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'da Yardım Talebinde Bulunan 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Oğlan Boğuldu Koyu'nda karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 6'sı çocuk, 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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