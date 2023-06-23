Bursa Valiliği, ormanlarda ateş yakmayı yasakladı

Bursa Valiliği, ormanlık yangınlarını önlemek amacıyla belirli saatlerde yasak getirdi.

Bursa Valiliği, ormanlarda ateş yakmayı yasakladı

Bursa Valiliği, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlarda 30 Haziran-30 Eylül 2023 tarihleri arasından ateş yakılmasıyla ilgili yasakların uygulanacağını açıkladı.

Bursa Valiliği sosyal medya hesaplarından duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Her gün 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak giriş-çıkışlar ile ormanlarımızın tamamında anız ve bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver gibi amaçlarla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. İlimizde isimleri ve mevkileri yazılı piknik ve mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül 2023 tarihleri arasında her akşam saat 20.00’den sonra ertesi sabah 08.00’e kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.”

Kaynak: İHA

Etiketler
Orman yangınları
Ordu’da sel: Araç içinde mahsur kaldılar Ordu’da sel: Araç içinde mahsur kaldılar
Uzman isim açıkladı: İşte kalbi sıcak havalardan korumanın 5 yolu! İşte kalbi sıcaklardan korumanın 5 yolu!
Asla dinlemesini bilmeyen 4 burç! Her zaman insanı çileden çıkarır ve üzerler Asla dinlemesini bilmeyen 4 burç! Her zaman insanı çileden çıkarır ve üzerler
İstanbul'da operasyon: 568 gözaltı İstanbul'da operasyon: 568 gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi Cenk Küpeli, Özge Kuzu ile evlendi
Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin! Asgari ücret sonrası gözler oraya çevrildi: En düşük emekli maaşı için duyulmamış tahmin!
Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı! Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı!
'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi! 'Son fırsat' diyerek açıkladı: Dolar, altın ve borsa için yatırım tavsiyesi geldi!
Kıymete bindi: İstanbul'un bu ilçelerine resmen akın var! Kıymete bindi: İstanbul'un bu ilçelerine resmen akın var!