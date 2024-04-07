Burkina Faso vatandaşı, Silivri'de kaçak çiftlik inşa etti

İstanbul'un Silivri ilçesinde, Afrika ülkesi Burkina Faso vatandaşı Mahamadou Bonkoungou’nun “Daddy’s Farm” adında bir kaçak çiftlik inşa ettiği öne sürüldü.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tespit ettiği ruhsatsız çiftlik için 11 Mart’ta Silivri Belediyesi’ne yazı gönderdi. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın gönderdiği yazıda, “Silivri ilçesi Kurfallı Mahallesi’nde başkanlığımız teknik elemanlarınca yapılan kontrolde yaklaşık bin metrekarelik konaklama amaçlı yapı, havuzu ve zemin terası bulunan kafeterya, personel için tek katlı prefabrik evler, jeneratör odası, güvenlik kulübesi ve home office olduğu görülen tek katlı yapı, ahır, kümes, golf sahası ve basketbol sahası gibi yapılar tespit edilmiştir” denildi.

Arazinin imar planlarının olmadığı ve inşa edilen yapıların da ruhsatsız olduğuna vurgu yapılan İBB’nin yazısında, o dönem MHP yönetiminde olan Silivri Belediyesi’nin kaçak yapılara ilişkin işlem yapmasını istenerek şunlar sıralandı:

“Yapılan incelemede söz konusu bölgenin plansız alanda kaldığı ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS) yapılan sorgulamada bahse konu yere ilişkin düzenlenen herhangi bir ruhsat bulunmadığı görülmüş olup 3194 sayılı İmar Kanunu, mer’i imar planı, imar mevzuatı iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda başkanlığınızca yerinde ve imar işlem dosyasında incelenme yapılması, yapılan yasal işlemlerin sonucundan onaylı evrak suretleriyle birlikte Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunu rica ederim.”

Kaçak çiftliğin sahibi Bonkoungou’nun, geçen yıl Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray’da görüştüğü de ortaya çıktı. Bonkoungou’nun, altın ticareti başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten şirketinin olduğu belirtildi.