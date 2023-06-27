11 yaşındaki çocuğu defalarca istismar etti: 'Hepimiz FETÖ mağduru olduk' dedi

İzmir’de açılan dava dosyasına göre olay 10 Haziran 2022 gecesi yaşandı. H. A.G.’nin (11) ailesi İzmir’in Gaziemir ilçesinden başka bir ilçeye taşınma kararı verdi ve taşınma hazırlıklarına başlandı. Taşınma işleminden bir gün önce Bünyamin Polat da, aileye yardıma geldi. Polat evin taşındığı akşam da, aileyle birlikte yeni evde kaldı. Küçük çocuk o gece tabletle oynamak için salonda yatmak istedi. Evde başka bir yer olmadığı için Polat da salonda yattı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, çocuk bir süre sonra uyudu. İddiaya göre; H. A. G. uyuduğu sırada Bünyamin Polat çocuğun yanına geldi. Polat çocuğun özel bölgesine dokunmaya ve çocuğu öpmeye başladı. Uyanan çocuk çarşafı üstüne çekti. Ancak Polat çarşafın üzerinden de eylemlerine sürdürdü. Çocuk bir anda çarşafı açarak, “Bünyamin amca böyle yaparsan bağırırım” dedi. Polat ise, “Tamam tamam, bağırma” diyerek kanepeye geçti.

‘ANNENE SÖYLEME; İSTEDİĞİN HER ŞEYİ ALACAĞIM’

Polat ertesi gün H.A.G.’yi gezdirmek için dışarı çıkardı. Gittikleri mekânda çocuğa, “Annene bahsettin mi? Annene söyleme sana istediğin her şeyi alacağım” dedi. Daha sonra çocuk bisiklete bindi. O sırada da Polat çocuğun kalçalarına dokundu. İlerleyen günlerde de Polat’ın çocuğa yönelik eylemleri defalarca kez devam etti.

'KİRPİKLERİNİ YOLMAYA BAŞLADI’

Küçük çocuk yaşadığı dehşet nedeniyle kirpiklerini yolmaya başladı. Çocuğundaki değişimleri fark eden anne kendisi ile konuştu ve korkunç gerçek de ortaya çıktı. Başlangıçta ne yapacağını bilemeyen anne D. G., psikoloğun yönlendirmesiyle eniştesinden şikayetçi oldu.

SUÇLANAN POLAT İDDİALARI REDDETTİ.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Bünyamin Polat hakkında, “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. Sanık hakkında ev hapsi bulunuyor. Çocuğun avukatının ev hapsine ilişkin yaptıkları 3 ayrı itiraza rağmen sanık Polat tutuklanmazken İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yaptığı savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Savunmasında H. A. G.’nin ailesinin de kendisi gibi FETÖ nedeniyle yargılandığını söyleyen Polat, “Hepimiz FETÖ mağduru olduk. ‘Senin yüzünden bu işe girdik. Senin yüzünden yargılandık. Senin yüzünden ceza aldık’ diye bana kızmaya başladılar. Hepsi şu an da bana kızgınlar ve husumetliler. Bu durumu kendilerine sorarsanız söyleyeceklerdir” diye konuştu.

YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATTI

Çocuğun annesi D.G. ise mahkemede verdiği ifadesinde özetle şunları söyledi: “Bünyamin Polat ablamın eşidir. Ağustos 2022’de kızım kirpiklerini yoluyordu. Bu hareketlerinden şüphelendim. ‘Niye böyle yapıyorsun’ dedim. Göz doktoruna götürdüm. Göz doktoru, ‘psikolojik olarak koparıyor. Hiçbir rahatsızlığı yok’ dedi. Çocuğumla çok konuştum. Günlerce sıkıntıyı anlatsın diye zorladım. Bir gün aklıma geldi. ‘Sen istemeden sana dokunan biri mi oldu?’ diye sordum. Duraksayınca böyle bir olaydan dolayı rahatsız olduğunu anladım. ‘Bana her şeyi anlatabilirsin kızım’ dedim. Kızım, ‘Anne Bünyamin amcam… Sana söyleyemedim. Çok güçlü bizi döver’ dedi. İçimden yalan olmasını istedim.”

‘BENİ AFFEDİN SIRRIMIZ MEZARA GİTSİN’

Anne D. G. ifadesinin devamında ise “Bünyamin abimi aradım. Telefonda bana, ‘bir anlık gaflete düştüm’ dedi. Sanığın hakkımdaki iddialarını kabul etmiyorum. Ben FETÖ’den yargılandım. Sanığa bir husumet duysam onun adını verirdim. Sanık, ‘Beni affedin. Sırrımız mezara gitsin’ şeklinde bana mesajlar gönderdi. Bunları dosyaya sundum” ifadelerini kullandı.

Sanık Bünyamin Polat’ın baldınızın çocuğuna yönelik farklı şehirlerde gerçekleştirdiği eylemler dolayısıyla Bursa’da açılan 1 dava, Yalova’da ise 1 soruşturma daha bulunuyor.