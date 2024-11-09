Bülent Ersoy Kendisini Tanınmaz Hale Getirdi: Bir Bakan Bir Daha Baktı

‘Diva’ olarak anılan sanatçı Bülent Ersoy’un sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf olay oldu. Ersoy’un fotoğrafını görenler tanıyamadı.

Sahne kıyafet ve makyajıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy, bu sefer paylaştığı fotoğrafta Photoshop kullanımını abarttı. 72 yaşındaki sanatçının paylaşımı takipçilerinin de gözünden kaçmadı.

Paylaşımına "Bir Osmanlı kadını olsam da ruhumdaki çocuk her zaman genç" notunu düşen Bülent Ersoy’a, “Ben tanıyamadım, Bülent Ersoy yazıyor ama görüntü farklı,” “Bu kim” gibi yorumlar yapıldı.