Bülent Ersoy Vasiyetini Açıkladı: Kendisine Şifreli ve Asansörlü Mezar Almıştı

"CENAZEME KİMSE GELMESİN"

Bülent Ersoy, son dönem sanat camiasından yaşanan ölümler ve vefasızlıklarla ilgili gazetecilerin sorusuna, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" diyerek yanıt verdi.