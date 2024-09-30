Bülent Ersoy Vasiyetini Açıkladı: Kendisine Şifreli ve Asansörlü Mezar Almıştı
Şifreli ve asansörlü özel mezar alan Bülent Ersoy, vasiyetini de açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, ağız ve diş bakımı için Antalya’ya gitti. Özel bir klinikte bir dizi işlem gerçekleştirecek olan Ersoy’un dişlerine pırlanta taktıracağı öğrenildi. İşlemler öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, vasiyetini de açıkladı. Geçtiğimiz yıl Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kendisine şifreli ve asansörlü bir mezar alan Ersoy, ölüm sonrası isteklerini paylaştı.
"CENAZEME KİMSE GELMESİN"
Bülent Ersoy, son dönem sanat camiasından yaşanan ölümler ve vefasızlıklarla ilgili gazetecilerin sorusuna, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" diyerek yanıt verdi.
KENDİSİNE ASANSÖRLÜ MEZAR ALMIŞTI
Ersoy daha önceki açıklamalarında da, mezarının her gün klorak ve çamaşır suyuyla temizlenmesini, taze çiçeklerle donatılmasını ve güzel sesli hocalarla dualar okunmasını istemişti. Geçtiğimiz yıl, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 3 kişilik şifreli ve asansörlü özel bir mezar için 1,5 milyon TL ayırdığı iddia edilmişti.