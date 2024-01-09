BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da vurdu. BUDO'nun 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun 12 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugünkü 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 11.30, 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Büyük fırsatlar elde edecek 3 burç! Para onlara bu yıl kene gibi yapışacak Büyük fırsatlar elde edecek 3 burç! Para onlara bu yıl kene gibi yapışacak
Çamaşır makinesini gıcır gıcır yapıyor! 1 bardakla makineyi arındırın Çamaşır makinesini gıcır gıcır yapıyor! 1 bardakla makineyi arındırın
Eşini ve 9 aylık bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi Eşini ve 9 aylık bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi
Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ'nün ananasların yerken...' Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ'nün ananasların yerken...'
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
En huysuz 5 burç belli oldu: Onlarla kimse başa çıkamıyor En huysuz 5 burç belli oldu
Tevfik Göksu nereden aday gösterilecek? Bu kez Esenler değil! Tevfik Göksu nereden aday gösterilecek? Bu kez Esenler değil!
Dilan Polat hapishaneden çıkarıldı: Tam 11 gündür oradaymış! Dilan Polat hapishaneden çıkarıldı: Tam 11 gündür oradaymış!
Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ'nün ananasların yerken...' Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a: 'Siz FETÖ'nün ananasların yerken...'