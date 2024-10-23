Bu Yöntemle Verimi 4 Kat Arttırdı: 12 Ay Boyunca Muz Hasadı Yapıyor

2015'e kadar Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yapılan muz üretimi, sağlanan sübvansiyonlu tarım kredileri, hibeler ve desteklerle örtüaltı yöntemiyle hızla arttı. Daha önce sahilde açık alanda üretilen muz, artık bu illerin birçok sahil ilçesinde seralar aracılığıyla yıl boyu üretiliyor.

ÜRETİM 1 MİLYON TONU AŞMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin muz üretimi, 2010-2015 yılları arasında 210-270 bin ton arasında seyrederken, 2016’dan itibaren ciddi bir yükseliş trendine girdi. 2016’da 305 bin ton olan üretim, 2022’de 997 bin tona kadar ulaştı. 2023’te ise hafif bir düşüşle 930 bin ton olarak gerçekleşti. 2024 yılında ise üretimin 1 milyon tonu aşması bekleniyor.

MANAVGAT’TA 20 BİN DÖNÜM SERA

Örtüaltı üretimin önemli merkezlerinden biri haline gelen Manavgat’ta, sera alanları 20 bin dönümü geçti. 7 yıldır serada muz üretimi yapan Mustafa Sami Atalay, örtüaltı üretimin muz için ekonomik bir çözüm sunduğunu belirtti. Atalay, sera üretimi sayesinde bölgedeki muz üretiminin önemli ölçüde arttığını ifade etti.

SERADA 12 AY BOYUNCA ÜRETİM

Seralarda muz üretiminin 12 aya yayıldığını dile getiren Atalay, "Doğru planlama ile seralarda yıl boyu muz üretimi yapılabiliyor. Bu sayede üretici için fiyat dalgalanmalarına karşı da avantaj sağlanıyor. Üretim maliyetlerinin daha kontrollü olduğu bu sistem, otomasyon ile daha kolay hale geliyor" dedi.

DÖNÜM BAŞINA 8-9 TON ÜRÜN

Atalay, bir dönüm arazide ortalama 8-9 ton ürün elde edilebildiğini, bir ağaçtan ise yılda 40-50 kilogram muz alındığını belirtti. Su tüketimi konusunda yapılan eleştirilere de yanıt veren Atalay, "Damlama sulama ve fıskiye sistemleriyle su tasarrufu sağlanıyor. Eskiden gereksiz su tüketimi olurdu, ancak şimdi bu sorun çözüldü" açıklamasında bulundu.

Muz üretiminde devlet teşviklerinin artması ve modern tarım yöntemlerinin kullanılmasıyla Türkiye, yerli muz üretiminde önemli bir sıçrama gerçekleştirdi ve dışa bağımlılığı azaltarak büyük bir ekonomik kazanç elde etti.

Kaynak: DHA