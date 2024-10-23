Eski Subay ve Oğlundan Polise Saldırı: 3 Yaralı

Üsküdar'da polis ekiplerinin durdurduğu eski subay ve avukat oğlu, polislere saldırdı. Polislere silah doğrultulurken içlerinden biri de çekiçle kafasına vurularak yaralandı.

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Eski Subay ve Oğlundan Polise Saldırı: 3 Yaralı

Olay, saat 9.30 sıralarında Bulgurlu Mahallesi'nde Söğütlü Çayır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Albay Kadir O. ve oğlu Yaşar Tarık O. araçlarıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Eski Subay ve Oğlundan Polise Saldırı: 3 Yaralı - Resim : 1

Baba oğul ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli Yaşar Tarık O. araçtan aldığı çekiçle polis memuruna saldırırken babası Kadir O. aracın kapısını açarak ekiplere silah doğrulttu.

Eski Subay ve Oğlundan Polise Saldırı: 3 Yaralı - Resim : 2

Çekiçli saldırı sonucu polis memuru kafasından yaralanırken diğer polis memuru şüphelileri ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibini sevk edildi.

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokakta güvenlik önlemi alırken çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Eski Subay ve Oğlundan Polise Saldırı: 3 Yaralı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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