Bu Saatlere Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor
Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde pus, yer yer sis; buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu