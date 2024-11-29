Bu Saatlere Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu