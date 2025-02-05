BU NASIL VİCDANSIZLIK! SMA'lı Çocuğun Son Umuduna Göz Dikti

Fatih Atatürk Bulvarı'nda SMA hastası çocuk Aziz Zengin için yardım standı açıldı. 3 Şubat günü ise görenleri 'pes' dedirten anlar kameralara yansıdı. Yoldan geçen vatandaşlar Aziz Zengin'in tedavisi için yardım kutusuna para atarken şüpheli bir kişi etrafı gözlemledikten sonra montunu yardım kutusunun üstüne attı.

Şüpheli daha sonra yardım kutusunu kucağına alarak kaçmaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı fark ederek şüphelinin peşinden koştu. Şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanınca önce elindeki yardım kutusu alındı daha sonra ise darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'STANDI KURTARDIK, YARDIM BEKLİYORUZ'

Mervan Yağız isimli esnaf, "Çocuk hasta burada stant kurduk, yardım topluyoruz. Kendini bilmez biri standı çalmaya kalktı. Sağ olsun esnaflar, vatandaşlar gelip bizi uyardı. Biz de takip ettik. Montunu çıkarıp üstüne attıktan sonra yürüdü. Biz de müdahale ettik. Standı kurtardık. Çocuk için yardım bekliyoruz. İnşallah kurtulur" dedi.

Kaynak: DHA