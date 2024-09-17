Bu Detayı Bilmeyen Ehliyet Sahipleri Yandı: Tam 12 Bin Lira Para Cezası Var

Sürücü belgesi olan ehliyetlerini yenilmeyen ve eski ehliyet kullananlar için ceza geliyor. Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyenler için son tarih hızla yaklaşırken, İçişleri Bakanlığı uyarılarda bulundu. Bakanlık, belirtilen sürede yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücülere ağır cezalar uygulanacağını duyurdu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş durumda. 1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yeni tip belgelerle değiştirilmesi zorunlu. Daha önce pandemi nedeniyle 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılan süre, bu kez uzatılmayacak.

CEZA 12 BİN TL’YE ÇIKABİLİR

Yenileme işlemini yapmayan sürücüler, trafikte yakalanmaları halinde ciddi para cezalarıyla karşılaşacak. Halen 4 bin 64 TL olan ceza miktarının, 2024 yılı bitmeden 12 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin belirlenen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeleri büyük önem taşıyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:



Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL



Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

EHLİYET YENİLEME İ̇ÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:



Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)



Eski sürücü belgesi



Yeni alınmış sürücü sağlık raporu



2 adet biyometrik fotoğraf



Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu



Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan



Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)

Kaynak: Gerçek Gündem