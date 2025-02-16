Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu: Kurşun İzleri Var

Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki boş bir arazide yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.

Vatandaşların saat 11.00 civarında haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı inceleme sonucunda, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

KURŞUN İZLERİ VAR

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, cesedin Hasan Bingül’e ait olduğu belirlendi. Vücudunda kurşun izlerine rastlanan Bingül’ün ölüm zamanının yaklaşık bir gün önce olduğu değerlendirildi.

Olayın bir cinayet olup olmadığı ve cesedin kim ya da kimler tarafından araziye bırakıldığı konusunda Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri detaylı soruşturma başlattı.

Bingül’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Güvenlik güçleri, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA