Bolu'da deprem nedeniyle eğitime ara
Bolu Valiliği, kentte meydana gelen depremin ardından eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Bolu Valiliği, meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle cuma günü eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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