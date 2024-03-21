Bolu Dağı'nda kar yağışı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

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Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Viyadükler, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte, yol kenarındaki alanlar beyaza büründü.

Kar yağışı, D-100 kara yolunda da Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bolu Dağı Polisevi, Elmalık, Abant kavşağı kesimlerinde etkili oluyor. Öte yandan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer yer sis de etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Bolu kent merkezi ve yüksek kesimlerde de etkili oluyor.

Kaynak: AA

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