"Bolu Cezaevi'nde 12 tutuklunun infazı 30 kez yakıldı" iddiası

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde İdare ve Gözlem Kurulu tarafından, Mart 2022’de başlayan infaz yakmaları sonucu 12 tutuklunun infazı "Suyu tasarruflu kullanmadın", "Örgütten ayrılmama", "Örgütten ayrıldığına ilişkin pişmanlık dilekçesi vermeme", "Manevi etkinliklere katılmama" gibi gerekçelerle sayısız kez yakıldığı iddia edildi.

İNFAZLARI SAYISIZ KEZ YAKILDI

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bir yılı aşkın sürede tahliyeleri ertelenen tutuklulardan Erdal Tuncer’in infazı 5, Adnan Karakaş, Seyfettin Bahar ve Osman Aslan’ın 3, Nizam Algünerhan, Fuat Güler, Ferit Orak, Abdülhamit Babat, Mehmet Zahar, Yahya Anık, Musa Şanak ve Mehmet İnal’ın ise 2'nci kez yakıldı.

30 YILLIK TUTUKLULAR

İnfazı yakılanların çoğunun 30 yıllık tutuklular olduğu öğrenilirken, Nizam Algünerhan ve Ferit Orak'ın hasta tutuklular listesinde olduğu belirtildi. 50 yaşında olan Algünerhan'ın şeker hastası, ileri derecede varis, bel-boyun fıtığı, Orak'ın ise vertigo, bağırsaklarda kolit, mide ülseri, astım ve bel fıtığı hastası olduğu kaydedildi.

'İNFAZ KARARLARI ÖNCEDEN ALINIYOR'

Düzenli olarak Bolu Cezaevi'ni ziyaret ederek, müvekkilleriyle görüşme yapan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şube Yöneticisi avukat İshak Demirel, infaz yakmaların keyfi bir hal aldığını söyledi. Avukat Demirel, İdare Gözlem Kurulu’nun tutukluların "İyi hal" değerlendirme kararlarını tutuklularla görüşmeden aldığını, sudan sebeplerle infazların yakıldığını aktardı. İdare Gözlem Kurulu’nun tamamen savcılığın emrinde çalıştığını, bu yüzden tahliye kararlarını vermediğini vurgulayan Demirel, yaklaşık 1 yılda 12 tutuklunun infazının keyfi bir şekilde sayısız kez yakıldığını yineledi.

BAŞVURULAR SONUÇSUZ

12 tutuklunun Mart ayı içerisinde bir kez daha infazları yakılarak, tahliyelerinin Haziran 2023’e kadar ertelendiği bilgisini veren Demirel, “İnfaz yakmalara karşı hem Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne hem de infaz kurumuna başvuruda bulunduk. Fakat infaz hakimi cezaevi idaresiyle paralel bir şekilde karar veriyor. Bugüne kadar yaptığımız başvurularda da olumlu bir sonuç alamadık" diye belirtti.

TAHLİYE ÇAĞRISI

Hasta tutuklu yazar ve çevirmen Nizam Algünerhan da geçtiğimiz hafta kuzeni Celal Algünerhan ile yaptığı telefon görüşmesinde infazının "pişmanlık" dayatmasını kabul etmediği için yakıldığını aktardı.

Kuzenin 2'nci kez infazının yakılarak 15 Haziran’a ertelenmesine tepki gösteren Celal Algünerhan, “Bu hukuksuzluğun bir an evvel giderilmesi gerekiyor. Cezası biten insanları neden hala cezaevinde tutuyorlar. Tüm demokratik ve siyasi kamuoyunu bu duruma ivedi bir şekilde müdahale etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.