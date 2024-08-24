Bodrum’da Gülümseten Anlar: Trafik Polisinden Kask Takmayan Çocuğa Çizgi Film Yasağı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren kasksız çocuğun diyaloğu gülümsetti. Polis, kaldırımda bisiklet süren çocuğa bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de yatağını toplama cezası verdi.

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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisi Gökhan Genç'in, Cevat Şakir Caddesi’nde kaldırımda bisiklet süren çocuğa bir hafta çizgi film izlememe, kask takmadığı için de yatağını toplama cezası vermesi izleyenleri gülümsetti.

Polis memuru Gökhan Genç, Aslan isimli çocuğa "Burası yayalar için sen şimdi burada motor sürüyorsun. Kaskın nerede senin? O zaman sana ceza yazacağım, gel bakalım buraya" dedi. Mahcup bir şekilde polis memurunun yanına giden çocuk kaskının da olmadığını söyledi.

ÇİZGİ FİLM CEZASI

Çocuğa kas takmadığı ve kaldırımda seyrettiği için ceza yazan polis, "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım" dedi.

Minik Aslan, polisin cezayı yazdığı kağıdı imzalayarak alıp gitti.

Kaynak: İHA

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