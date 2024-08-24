Motora Sıkışan Kedinin İmdadına İtfaiye Yetişti
Hatay'da bir kedi, girdiği araç motorunda mahsur kaldı. Kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Hatay’da park halindeki aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi’nde pak halindeki aracın motor kısmına giren yavru kedi mahsur kaldı. Araç sahibinin durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
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