Bodrum'da 'Adalet Ateşi' yakıldı! CHP'li Öneş Derici: Anayasa iktidar için de gerekmektedir

CHP Bodrum İlçe Örgütü, Kent Konseyi, Bodrum Belediyesi, Muğla Barosu, sivil toplum kuruluşları, birçok siyasi parti ve basın kuruluşunun katılımlarıyla Bodrum Kent Meydanında Adalet Ateşi yakılarak bir hafta sürecek olan “Adalet Ateşi Nöbeti” başladı.

Açılış konuşmasında CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici sözlerine CHP Grubunun 100 saat boyunca sürdürdüğü Adalet Nöbetini hatırlatarak başladı.

“Bilindiği üzere, iktidarın bir yargı uyuşmazlığı dediği ama aslında anayasanın ihlali nedeniyle CHP milletvekilleri olarak TBMM Genel Kurul salonunda 100 saat Adalet Nöbeti tuttuk. Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlattığı Adalet Nöbeti şimdi tüm illere yayılarak toplumun her kesimini kapsayan bir nöbet olmalıdır. Adalet Ateşi’nden ve adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğimize söz vermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Öneş Derici “Toplumun bütün bileşenleri olarak demokratik hakkımız gereği anayasa ihlallerine karşı Adalet Ateşi’mizi bugün bu organizasyonla ve birçok alanda benzer organizasyonlarla devam ettirmeliyiz. Demokratik laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşları adalete kavuşuncaya kadar ve anayasa ihlalleri sona erinceye kadar bu mücadeleden vazgeçmemeliyiz” dedi.

'ANAYASA İKTİDAR İÇİN DE GEREKMEKTEDİR'

Milletvekilleri olarak Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anayasayı korumaya ant içtiklerini hatırlatan Süreyya Öneş Derici, “Kadınlar için, gençler için, bütün vatandaşlar için, demokrasi için ve anayasa için meydanlarda demokratik hakkımız gereği mücadele edeceğimizi buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çünkü demokrasi ve anayasa herkes içindir ve iktidar bilmelidir ki anayasa onlar için de gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Öneş Derici konuşmasını “Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal bir hukuk devletidir ve öyle kalacaktır” ifadeleriyle sonlandırdı.

Adalet Ateşi nöbeti Bodrum Kent Meydanı’nda bir hafta boyunca her gün saat 18:00-20:00 arasında, açık kürsü formatıyla sürecek.

Kaynak: Gerçek Gündem