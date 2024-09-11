Bodrum'da 90 Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 3 lastik bot tespit edildi. 3 olayda toplam 90 düzensiz göçmen ile 1 kaçakçı yakalandı.

Bodrum'da 90 Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot tespit edildi. İhbarın ardından Sahil Güvenlik botları belirlenen bölgelere hareket etti. 2 lastik bot ve 1 fiber karinalı lastik bot ekipler tarafından durdurularak toplamda 31’i çocuk 90 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler arasındaki 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileriyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA

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