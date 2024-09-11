Otomobiller Kavşakta Birbirine Girdi!

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.

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Otomobiller Kavşakta Birbirine Girdi!

Muğla’nın Milas ilçesinde Menteş mevkii olarak bilinen Ofis Kavşağı’nda bugün saat 14.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.H. (53) idaresindeki kamyon ile M.İ (29) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan yolcu olarak bulunan F.A.Y. (26) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı yolcu, tedavi edilmek üzere Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Muğla Trafik kazası
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