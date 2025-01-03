Bir Şehri Ayağa Kaldıran İstismar: 14 Yaşındaki Çocuk Doğum Yaptı!

Zonguldak'ta Çaycuma Devlet Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 14 yaşındaki D.G.'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Çocuk doğuma alınırken, 33 yaşındaki R.B. gözaltına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Öte yandan doğum yapan 14 yaşındaki çocuğun ve bebeğinin devlet himayesine alınacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. 14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA