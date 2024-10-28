Bir Kişinin Ölümüne Neden Olmuştu: O AKP'li Başkana 12 Taksitle Para Cezası

AKP’li Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya’nın karıştığı ölümlü trafik kazasında dikkat çeken bir karara imza atıldı. AKP’li Başkan 2022’de meydana gelen kazanın ardından 8 Aralık 2022’de tutuklanmış 1 ay sonra tahliye edilmişti.

Adıyaman Akıncılar Beldesi'nin AKP’li Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, 7 Aralık 2022’de, Aksaray’da aracıyla Şammas Çağlayan’ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 150 metre sürüklenip devrilirken, sürücü Şammas Çağlayan hayatını kaybetti. Araçta bulunan Şaban ve Kasım Çağlayan isimli vatandaşlar ise yaralandı.

Kazanın ardından Çetinkaya 8 Aralık’ta tutuklanırken, 1 ay sonra serbest bırakıldı. Çetinkaya, Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılandı.

40 BİN LİRA TEKLİF ETMİŞ

Kazada yaralı kurtulan Kasım Çağlayan isimli vatandaş, AKP’li Çetinkaya’nın, davadan vazgeçmeleri için kendilerine 40 bin lira teklif ettiğini belirtirken kazaya ilişkin bilişkişi raporunda da kazada Çetinkaya’nın kusurlu olduğu belirtilmişti.

HAKİM SÜRÜLDÜ

Çetinkaya hakkında hapis kararı veren ağır ceza mahkemesi heyeti başkanının tenzili rütbe ile başka bir şehre sürüldüğü iddia edildi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, para cezasına çevirdiği kararını 5 Mart 2024'te verdi.

Çetinkaya'nın cezası 48 bin liraya çevrilip 12 taksit yapıldı.

Kaynak: Birgün