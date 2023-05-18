Bir kadın cinayeti daha: Boşanmak istiyor diye sokak ortasında öldürdü

Gaziantep'te bir şahıs, tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Yaşanan olayın ardından kaçan katil zanlısı yakalandı.

Bir kadın cinayeti daha: Boşanmak istiyor diye sokak ortasında öldürdü

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazım Ö. (44) ile boşanma aşamasındaki eşi Dilek Ö. (43) tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma evden sokağa taştı. Nazım Ö., tartışma sırasında boşanma aşamasındaki eşi Dilek Ö.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dilek Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI KOCA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca Nazım Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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