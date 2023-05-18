SPK’dan 26 siteye erişim engeli!

SPK, 26 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

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SPK’dan 26 siteye erişim engeli!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 26 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

SPK’nın 17 Mayıs bülteninde bazı siteler hakkında hukuki işlem yapılmasına karar verildi.

Bültende, şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Söz konusu siteler şu şekilde:SPK’dan 26 siteye erişim engeli! - Resim : 1

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