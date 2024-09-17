Bir Gün İçinde İki Kadını Taciz Eden Motokurye Yakalandı

Türkiye'de giderek artan kadına şiddet ve taciz olaylarına karşı kararlı bir mücadele sürdürülmemesi tepki çekerken, İzmir'de dün arka arkaya yaşanan cinsel taciz olayları endişe yarattı. Motokurye T.C. (22), dün ilk olarak Bayraklı ilçesi Çiçek Mahallesi 1637/16 Sokak’ta saat 09.00 sıralarında yolda yürüyen E.Ç'ye (18) fiziksel tacizde bulundu. Kurye hızla aracıyla uzaklaşırken, E.Ç. ise Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Saldırgan, saat 12.00 sıralarında ise Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak’ta yürüyen S.K.'ye (20) cinsel tacizde bulundu. S.K. de polise giderek şikayetçi oldu.

DİĞER MOTOKURYELER TEŞHİS ETTİ

Şikayetler üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Her iki olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganın motosikletinin plakasının pembe bir bez parçasıyla kapatıldığını saptadı. Ayrıca, taciz olayını öğrenen bölgedeki motokuryeler, motosikletin üzerindeki bir korna olduğunu fark etti. Ekipler, meslektaşlarının ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin T.C. olduğunu belirledi. Meslektaşları tarafından çağırılan T.C., polis tarafından yakalandı.

4 SUÇ KAYDI VAR

Cinsel saldırı ve hayasızca hareketler suçlarından 4 kaydı olduğu belirlenen T.C.'nin, taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturmayı yürüten polis merkezine götürülmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarılan T.C., motokuryelerin saldırısına uğradı. T.C.’yi darbeden motokuryeler, meslektaşları tarafından uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA