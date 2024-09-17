Araç Alacaklar Dikkat! Ticaret Bakanlığı Tarih Verdi... İkinci El Satışlarında Yeni Dönem

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışında uygulayacağı 'Güvenli Ödeme Sistemi' 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek. Bakanlık, yeni uygulamanın amacını 'ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirmek' olarak açıklamıştı.

Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından ikinci el araç satışına ilişkin yeni uygulamaya ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımda, "İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül itibarıyla zorunlu hale gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Sistemin nasıl uygulanacağı da video ile aktarıldı. Buna göre, dolandırıcılık vakalarının tarih olmasını sağlayacak sistemle önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek. Böylece araç alım satım işlemleri güvence altına alınmış olacak.

Uzman İsim İkinci Elde Gizlenen Kusurları Açıkladı: Bir Anda 300 Bin Liralık OlabilirsinizUzman İsim İkinci Elde Gizlenen Kusurları Açıkladı: Bir Anda 300 Bin Liralık OlabilirsinizEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İkinci El Araç Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Belediyeden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti Belediyeden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti
Gümüşhane’de Uyuşturucu Operasyonu Gümüşhane’de Uyuşturucu Operasyonu
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı
100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı 100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı