Bir ay önce sağlam raporu verilmişti: 5.1'lik deprem sonrası ortaokul tahliye edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son üç yıl içinde 29 okulun tahliyesine, yıkımına veya güçlendirilmesine karar verildi. Ancak yıkılan 16 okula karşılık yalnızca 1 yeni okul inşa edildi.

Bu kapsamda tahliyesine karar verilen son okul Çorlu Ortaokulu oldu.

soL'da yer alan habere göre, 4 Aralık tarihinde merkez üssü Bursa olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından okulda oluşan çatlak nedeniyle 7 Aralık günü okulun bir bloğunun tahliyesine karar verildiği velilere duyuruldu.

Bu duyurudan tam bir ay önce yani 7 Kasım tarihinde yapılan tetkik sonucuysa okul binasına sağlam raporu verilmişti.

ULAŞIM SORUNU YÜZÜNDEN ÖĞRENCİLER OKULA GİDEMEDİ

Çorlu Ortaokulu'nda eğitim görmekte olan 800'e yakın öğrencinin, eğitimlerine Çorlu Lisesi'nde devam etmesine karar verildi. Çorlu Ortaokulu öğrencileri bugün itibariyle Çorlu Lisesi'nin binasında ders başı yaptı. Okulun ilk gününde okula gelen öğrenci sayısının az olması dikkat çekti.

İki okul arasındaki mesafe nedeniyle öğrencilerin servis kullanması gerekiyor. 1300 TL ücreti bulunan servis nedeniyle veliler duruma tepki gösterdi. Velilerin bir kısmı ise çocuklarını okula yürüyerek bırakmak zorunda kaldı.

5. sınıf velilerinden bir yurttaş işinden zor izin alabildiğini, çocuğunu okula ancak gün içinde bırakabildiğini, servisi karşılayamayacağı gibi ne ulaşım konusunda, ne de söz konusu durumun ne zamana kadar süreceği konusunda bilgilendirildiğini iletti. Başka velilerin işlerinden izin alamadığı için çocuklarını okula getiremediğini, bu sebeple çocuklarını okula gönderemeyecek velilerin olabileceğini söyledi.

SORULAR CEVAPSIZ KALIYOR

Okul idaresi sorunun ne zaman çözüleceği konusunda bir bilgi veremiyor. Velilerin sorularına aldıkları cevapsa "İlçe milli eğitime sorun" oluyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüs hizmetleri “Tekulaş” ise konu hakkında bilgilendirilmedi. Okula giden tek otobüs hattıysa bu yoğunluğu kaldıramayacak durumda.