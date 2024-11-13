Binlerce Öğretmen Adayını İlgilendiren Süreç Başlıyor

20 bin öğretmen için tercih başvuru süreci yarın başlıyor. Başvurular 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Son Güncelleme:
Binlerce Öğretmen Adayını İlgilendiren Süreç Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlatılacak.

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 25 Ekim'de açıklamış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı. Ardından 28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

SON TARİH 20 KASIM

Yarın itibarıyla kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak. 20 bin öğretmen için tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
MEB
Son Güncelleme:
Özlem Zengin, 5 Kardeşin Öldüğü Faciada CHP Kadın Kolları'nı Suçladı: 'Bütün Eksiği Bize Yükleyemezsiniz' Özlem Zengin, 5 Kardeşin Öldüğü Faciada CHP Kadın Kolları'nı Suçladı
'Yaşayan En Seksi Erkek' Seçildi: Bakın İlk Tepkisi Ne Oldu 'Yaşayan En Seksi Erkek' Seçildi: Bakın İlk Tepkisi Ne Oldu
Kahvaltı Yapmadan Yarım Saat Önce Bunu Yapın Bakın Ne Oluyor: Faydası Saymakla Bitmiyor! Kahvaltı Yapmadan Yarım Saat Önce Bunu Yapın Bakın Ne Oluyor: Faydası Saymakla Bitmiyor!
TBMM Karma Komisyon'da 4 Kamu Denetçisi Seçildi: CHP'li Vekiller Salonu Terk Etti TBMM Karma Komisyon'da 4 Kamu Denetçisi Seçildi