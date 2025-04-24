BİNA HASAR TESPİT BAŞVURU EKRANI: e-Devlet üzerinden Deprem Sonrası Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır?

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, oturdukları binalarda hasar olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti. Peki, hasar tespit başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte e-Devlet ekranı ile deprem hasar tespit kaydı başvurusu detayları...

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BİNA HASAR TESPİT BAŞVURU EKRANI: e-Devlet üzerinden Deprem Sonrası Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiği 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi, vatandaşların bina güvenliği konusundaki endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Artçı sarsıntılar devam ederken, çok sayıda kişi oturduğu binada herhangi bir hasar olup olmadığını öğrenmek için hasar tespiti başvurusu yapmak istiyor.

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen hasar tespit çalışmaları hızla devreye alınıyor. Ancak binasında çatlak, eğilme veya yıkılma riski gören vatandaşlar, bireysel olarak da tespit başvurusunda bulunabiliyor.

BİNA HASAR TESPİT BAŞVURU EKRANI: e-Devlet üzerinden Deprem Sonrası Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır? - Resim : 1

E-DEVLET ÜZERİNDEN BİNA HASAR TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bina hasar durumunun resmi olarak değerlendirilmesini isteyenler, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. İşte başvuru adımları:

turkiye.gov.tr adresine giderek T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın.

Arama çubuğuna Afet Hasar Tespit Başvurusu yazın ve ilgili hizmet sayfasını açın.

Hasar şüphesi taşıyan bina veya konutun bilgilerini eksiksiz doldurun.

Eğer varsa, binada gözlemlenen hasarı gösteren fotoğraf veya belgeleri sisteme yükleyin.

Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayın.

BİNA HASAR TESPİT BAŞVURU EKRANI: e-Devlet üzerinden Deprem Sonrası Bina Hasar Tespit Başvurusu Nasıl Yapılır? - Resim : 2

Aynı başvuru işlemi, e-Devlet’in mobil uygulaması üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Uzmanlar, özellikle ciddi yapısal bozulmaların gözlemlendiği binalarda bu başvurunun gecikmeden yapılması gerektiğini belirtiyor. Hasar tespit ekipleri, yapılan başvurular doğrultusunda binaları yerinde inceleyerek gerekli değerlendirmeleri yapıyor.

Vatandaşların can güvenliği açısından bu süreci ciddiyetle takip etmesi, olası risklerin önceden belirlenerek önlem alınması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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