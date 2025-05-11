Bilecik'te Hıdırellez Coşkusu

Bilecik'te düzenlenen Hıdırellez etkinlikleri renkli manzaralara kapı araladı.

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Bilecik'te Hıdırellez Coşkusu

Bilecik'te Hıdırellez etkinlikleri coşkuyla gerçekleştiriliyor.

Hıdırellez coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, şifa getirdiğine inanılan pilavları kazanlarda pişirerek ikram ediyor.

Farklı şehirlerde yaşayan yöre insanları, kente bağlı köylerdeki ata topraklarına gelerek Hıdırellez etkinliğine katılıyor. Hıdırellez buluşmalarında bereket için dualar ediliyor, yöreye has halk oyunları gösterileri sahneleniyor.

Merkeze bağlı 12 kilometre uzaklıktaki Dereşemsettin köyünde düzenlenen Hıdırellez kutlamaları, köy meydanında toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşların geleneksel "Seymen" yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş sırasında yöreye ait türküler seslendirildi. Köyün harman yerinde sona eren kutlamalarda, halk oyunları gösterisi ve şifalı pilav ikram edildi.

Köy Muhtarı Çetin Kaya, AA muhabirine, hazırlıklara bir hafta önceden başladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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