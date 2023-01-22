Bilal Erdoğan'ın vakfından Taksim'de tekbirli yürüyüş

İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakması tartışılmaya devam ediyor.

TÜGVA'DAN TEKBİRLİ YÜRÜYÜŞ

Son olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA, Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

Sabah namazının ardından Taksim Camii önünde toplanan TÜGVA üyeleri 'tekbir getirip', sloganlar atarak İsveç Konsolosluğu'na yürüdü.

YASAK BİR TEK ONLARA YOK

Taksim İstiklal Caddesi'nde uzun yıllardır eylem ya da basın açıklamalarına izin verilmezken; ısrar eden siyasi parti ya da sivil toplum kuruluşları polisin sert müdahaleleri ile karşılaşıyor.