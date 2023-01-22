Bilal Erdoğan'ın vakfından Taksim'de tekbirli yürüyüş
Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA, Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.
İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakması tartışılmaya devam ediyor.
TÜGVA'DAN TEKBİRLİ YÜRÜYÜŞ
Son olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA, Taksim İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.
Sabah namazının ardından Taksim Camii önünde toplanan TÜGVA üyeleri 'tekbir getirip', sloganlar atarak İsveç Konsolosluğu'na yürüdü.
YASAK BİR TEK ONLARA YOK
Taksim İstiklal Caddesi'nde uzun yıllardır eylem ya da basın açıklamalarına izin verilmezken; ısrar eden siyasi parti ya da sivil toplum kuruluşları polisin sert müdahaleleri ile karşılaşıyor.
Sinan Ateş'in ailesinden Erdoğan'a tepki: 'Evladımızın katili Meclis'te' Güncel 22 Ocak 2023 16:55
Öğretmen adayları eylemde: 100 bin atama talep ettiler Güncel 22 Ocak 2023 16:06
Antalya'da mahkemeler tıkandı, memurlar tayin istiyor Ekonomi 22 Ocak 2023 15:12
Nebati'den EYT açıklaması Güncel 22 Ocak 2023 14:05