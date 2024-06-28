Bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül'ün davasında karar çıktı: Olan hep mazluma oluyor

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kırmızı ışıkta geçtikleri için uyardığı araçtan çıkan 3 kişinin saldırısına uğramıştı. Aracın sürücüsü Mustafa Demirci ve yanındaki Halil İbrahim Demirci ile Bülent Açıkgöz, Özgül'e saldırmış, Halil İbrahim Demirci 28 yaşındaki Samet’i boynundan bıçaklamıştı.

Cinayeti konu alan dava, 5 Mart’ta görülmüş, sanık Halil İbrahim Demirci’ye ''kasten adam öldürme'' suçundan müebbet, sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’e ''kasten öldürmeye yardım etmek'' suçundan 12’şer yıl hapis cezası verilmesine hükmedilmişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yönelik bazı itirazları kabul ederek, yeniden yargılama kararı vermişti.

Bugün görülen davada karar verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanık Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün beraatine, sanık Halil İbrahim Demirci'nin ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme çıkışı karara tepki gösteren Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül ve Özgül'ün annesi, "adalet istiyoruz" diyerek karara tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri acılı aileye müdahale etti. Gerçek Gündem'e açıklamalarda bulunan Berna Özgül, yaşadıkları durumu şu sözlerle dile getirdi:

“Mahkemede ilk başta sanıkların savunması dinlendi ardından avukatların savunması alındı. Müşteki olarak bizlerin görüşleri alındı ve savcı mütalaasını sundu. Mütalaasında Halil İbrahim Demirci‘nin tutuklu yargılanmasını Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’ün serbest bırakılmasını talep etti ardından karar verilmesi için ara verildi. Aradan sonra mahkeme heyeti mütalaada açıklanan kararı verdi. Karardan sonra bizler adalet yok diyerek slogan attık. Slogan attığımız sıra orada bulunan özel güvenlik bizleri, başta beni ittirerek şiddet uygulamaya çalıştı. Erkekliğinden yararlanmaya çalıştı. Ben bir kız çocuğuyum, 23 yaşında bir gencim. Adalet arıyorum 1,5 yıldır. Asla ama asla hak ettiğimiz adalet, hak ettiğimiz muamele bu değil. Mahkeme karşı tarafı korudu. Benim 20 suçlu sabıka kaydım yok, ben suç makinesi değilim. Adalet Bakanlığı’na her gün mail attım. Sayın Yılmaz Tunç’a “hem Ata Emre’nin hem de Samet için adalet kazansın istiyoruz” dedim. Ben 23 yaşında bir genç olarak Adalet Bakanı’ndan sadece bir adalet talebinde bulundum ancak beni görmediler. Görünmem için hashtag olmam gerekiyordu. Görünmem için gündem olmam gerekiyordu. Olan hep mazluma oluyor. Lütfen cezasızlık son bulsun ve caydırıcı cezalar gelsin.”

Kaynak: Gerçek Gündem