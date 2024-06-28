Yandaş yazar Cem Küçük elektrik zammına isyan etti: "Millet nasıl nefes alacak?"

Elektriğe konut için yüzde 38 zam yapılması iktidara yakın isimleri de isyan ettirdi. Yandaş yazar Cem Küçük, elektrik zammına tepki gösterdi. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, elektrik zammına tepki göstererek, "Millet nasıl nefes alacak?" dedi.

Elektriğe konut için yüzde 38 zam yapıldı, EPDK, zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından zamma tepki gösteren Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Elektriğe yüzde 38 zam. Olacak iş mi bu şimdi? Millet nasıl nefes alacak?"