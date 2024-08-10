Beypiliç'e Rekor Ceza! 3. Kez Dereye Atık Boşaltırken Yakalandı

Beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç, Büyüksu Deresi'ne zehirli 3. kez atık boşaltırken ekiplere yakalandı. Beypiliç firmasına 2 milyon 320 bin TL cezai işlem uygulandı.

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Beypiliç'e Rekor Ceza! 3. Kez Dereye Atık Boşaltırken Yakalandı

Bolu'da faaliyet gösteren ve beyaz et sektöründe piyasayı belirleyici konumda bulunan Beypiliç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarından çıkamadı. Zehirli atıklarını, kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları anlarının görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gündüz yapılan denetimlerde üçüncü kez Beypiliç firmasının dereye boşalttığı zehirli atıklar görüntülendi. Adeta derenin rengini değiştiren zehirli atık sebebiyle Beypiliç, firmasına 2 milyon 320 bin TL ceza kesildi. Beypiliç’in kirlettiği Büyüksu Deresi havadan görüntülendi. Cezanın ardından "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Kaynak: İHA

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