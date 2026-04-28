Beyoğlu’nda Şüpheli Ölüm! Bodrum Katta Erkek Cesedi Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamer Hatun Mahallesi Çatık Kaş Sokak'taki binanın bodrum katında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını camdan gören bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve cumhuriyet savıcısının incelemelerinin ardından kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi morga götürüldü.

Kaynak: AA