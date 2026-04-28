Adana'da Sulama Kanalına Düşen Kişi Kurtarılamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yürürken dengesini kaybedip DSİ'ye ait sulama kanalına düşen kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Yüksel D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksel D, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.