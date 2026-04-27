Silifke Açıklarında Korkutan Görüntü! 2 Erkek Cesedi Bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na saat 14.20 sıralarında yapılan ihbar üzerine, Boğsak Şahin Kayası mevkisine ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik botu, deniz yüzeyindeki 2 kişinin cansız bedenini alarak kıyıya çıkardı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Silifke Sahil Güvenlik iskelesine getirilen cenazelerin, Akın Acar (69) ve Halil Çelik’e (66) ait olduğu tespit edildi. Cenazeler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili incelemeler sürerken, iki kişinin denize açıldıkları teknenin batmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA