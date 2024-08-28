Beyoğlu'nda Araç Takla Attı

Evliya Çelebi Caddesi, Kasımpaşa istikametinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.’nın kullandığı 34 HA 455 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen 34 CFP 662 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra takla attı. Kaza yapan araç içerisinde bulunan Z.A. sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki Z.A.’yı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Z.A. ambulansla Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA