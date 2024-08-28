Gaziantep'te Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı

Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 22’nci kilometresinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Cebrail Y. (56) yönetimindeki otomobil ile karşı yönde gelen Hüseyin H. (29) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 2 yaşındaki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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