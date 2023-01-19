Beyoğlu Sineması'nın eski işletmecisi Utku Ögetürk, hırsızlıktan tutuklandı
Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk, iddialara göre aynı akşam iki farklı zincir marketten alkollü içecek çalarken yakalandı. Suçunu kabul eden Utku Ögetürk, hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi.
İstanbul'un en eski sinema salonlarından Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk'ten şoke eden haber.
Sabah'ın haberine göre; Utku Ögetürk, 11 Ocak gecesi lüks bir market zincirinden alkollü içecek alıp ödeme yapmadan ayrıldı. Aynı akşam başka bir zincir markete giden işletmeci buradan çıkarken gizlediği alkol şişeleriyle suçüstü yakalandı.
Polise teslim edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"PİŞMANIM" DEDİ TUTUKLANDI
Savcılık tarafından ifadesi alınan genç adam, şişeleri çaldığını kabul edip pişman olduğunu ve marketlere ücreti ödeyebileceğini kaydetti.
İfadesi sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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