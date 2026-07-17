Beykoz Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması: 2 Şüpheli Tutuklandı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Beykoz Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakimlik, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Öte yandan, firari olan 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler dönemine ilişkin "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturma evrakı kapsamındaki deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen ve aralarında iş insanları, Beykoz Belediyesi meclis üyesi ve dönemin belediye çalışanlarının bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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